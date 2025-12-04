Na slechts één seizoen: Versace zonder Dario Vitale

In een van de snelste wendingen in de mode-industrie verlaat Dario Vitale Versace, minder dan drie maanden na de presentatie van zijn visie voor het Italiaanse modehuis.

Vitale, in maart 2025 officieel aangekondigd als opvolger van Donatella Versace, verlaat het modehuis nu alweer, meldt vakblad Women’s Wear Daily. Versace bevestigt het vertrek aan het vakblad.

Het vertrek van de creatief directeur komt slechts twee dagen na de afronding van de overname van Versace door Prada Group. Al in april, enkele weken na het vertrek van Vitale bij Prada Group, rondde het concern de overname van Versace van Capri Holdings af voor 1,25 miljard euro. Bij Prada Group was hij werkzaam als design- en imago-directeur voor Miu Miu.

Oorspronkelijk was Vitale, die in februari zijn eerste volledige collectie zou presenteren na een besloten show voor SS26, onderdeel van het nieuwe tijdperk bij Versace. Die plannen lijken nu van de baan.

Bronnen in de markt melden dat Vitale Prada Group bewust verliet om nieuwe wegen buiten het concern in te slaan. Zijn korte periode bij Versace staat volgens hen dan ook los van de overname.

Of Vitale binnenkort een nieuw project aanneemt en wie hem opvolgt bij Versace, is onduidelijk.

Noch Versace, noch de nieuwe eigenaar, de Prada Group, heeft tot nu toe gereageerd op vragen van FashionUnited.