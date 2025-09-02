Naast nieuwe eigenaar nu ook CEO Van Lier: Dit is ondernemer Nick de Ronde Bresser

Van Lier leeft verder. Het schoenenmerk is gered door drie nieuwe geldschieters en het meerderheidsbelang van het bedrijf gaat naar ondernemer Nick de Ronde Bresser. In een kort statement wordt hij nu ook aangekondigd als de nieuwe CEO van het schoenenbedrijf, plus uitvoerend bestuurder.

Voormalig eigenaar en CEO Geert van Spaendonck wordt aangekondigd als niet uitvoerend bestuurder-voorzitter. Hiervoor bekleedde hij onder andere de functies van CEO en CFO bij Van Lier.

Wie is Nick de Ronde Bresser?

Mipacha

Nick de Ronde Bresser heeft ervaring in de schoenenindustrie. Hij startte op 19-jarige leeftijd samen met compagnon Julius Weise het schoenenmerk Mipacha. Het merk is ontstaan in Cuzco, Peru. Het bedrijf wil de lokale bevolking die de schoenen produceert te helpen, maar het merk zet zich ook in voor verduurzaming. Naast schoenen biedt Mipacha ook accessoires en kleding. De prints van de collectie komen voort uit de Peruaanse natuur. Weise is inmiddels niet meer betrokken bij het merk.

Credits: Mipacha

Gsus

In 2018 neemt De Ronde Bresser het merk Gsus over van de Varova Fashion Group. “Het was een redelijke chaos”, aldus de ondernemer tegen MT/Sprout enkele jaren geleden. “We hebben een bedrijf overgenomen dat een maand later failliet zou gaan. De informatie klopte niet, het was een zooitje.” Hoewel er plannen kwamen voor een comeback, zelfs nog nieuwe hints in 2023, is het merk nooit goed geherlanceerd. De merkrechtenregistratie voor de naam Gsus in de Benelux is inmiddels verlopen, zo blijkt uit het register.

Ontour

Uit De Ronde Bressers LinkedIN blijkt dat hij ook enkele jaren het kledingmerk Ontour had. Op de inmiddels stilgevallen Instagram-pagina zijn diverse items te zien zoals sweatshirts, shorts en overhemden.

Van Lier

Meerdere bv’s van schoenenbedrijf Van Lier werden in de zomer failliet verklaard. Moederbedrijf Vanlier B.V. werd niet failliet verklaard. Kort voor de faillisementen van de andere bv’s, is de moeder bv verkocht aan Fairmont Capital. In dit bedrijf is De Ronde Bresser aandeelhouder. Samen met Horizon Capital start De Ronde Bresser de failliete bedrijfsonderdelen door.

Tegen De Ondernemer meldt De Ronde Bresser dat Van Lier zich op e-commerce en wholesale zal focussen. De nieuwe eigenaren zijn niet van plan eigen winkels te openen.