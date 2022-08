'Nadia Azria nieuwe Chief Merchandising Officer bij Tommy Hilfiger Global'

Tommy Hilfiger Global heeft Nadia Azria aangesteld als Chief Merchandising Officer. Dat meldt WWD op basis van een persstatement van het bedrijf. Azria treedt op 1 november in functie.

Azria heeft een Frans-Zwitserse achtergrond en is woonachtig in Amsterdam. Ze heeft een uitgebreid cv in de mode en retail. Azria is nu nog werkzaam bij Nike als vicepresident verkoop bij One Nike Marketplace, het verkoopplatform van Nike, in de regio Europa, Midden-Oosten en Afrika. Daarvoor werkte ze bij Ralph Lauren in verschillende leiderschapsposities.

Bij Tommy Hilfiger Global, het bedrijf achter alle Tommy Hilfiger-labels, wordt Azria verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van producten. Dat betekent dat ze zich bezig gaat houden met onder meer inkoop, planning en samenwerkingen. Ze werkt daarin samen met bijvoorbeeld ontwerp- en inkoopteams en overlegt met de verantwoordelijken van andere regio’s waar Tommy Hilfiger Global actief is. Azria zegt met plezier uit te kijken ‘de samenwerking met deze getalenteerde teams om aantrekkelijke producten en retailomgevingen te creëren’.