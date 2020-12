Natacha Ramsay-Levi stapt per direct op als creatief directeur van Chloé

Luxe modehuis Chloé zit zonder creatief directeur. Na vier jaar stapt Natacha Ramsay-Levi op bij het merk en een opvolger wordt nog niet bekend gemaakt door het modehuis, zo blijkt uit een persbericht in handen van WWD.

“De afgelopen maanden van sociale, economische en gezondheids onrust, heb ik nagedacht over de veranderingen die ik wil zien in de industrie en hoe ik deze beter kan verbinden met mijn eigen creatieve, intellectuele en emotionele waarden,” aldus Ramsay-Levi in het persbericht, aldus WWD. “Hierdoor kijk ik anders naar mijn toekomst en heb ik de wens nieuwe kansen na te jagen.”

Ramsay-Levi nam de taak bij Chloé over van Clare Waight Keller die op dat moment naar modehuis Givenchy verhuisde. Voor haar werk bij Chloé was ze sinds 2013 creatief directeur van de ready-to-wear vrouwencollecties van Louis Vuitton onder leiding van artistiek directeur Nicolas Ghesquiere. Bij haar aanstelling bij Chloé deelde Ramsay-Levi mee dat ze mode wilde creëren die ‘de persoonlijkheid van de vrouw die het draagt verbetert, mode die karakter en attitude creëert, zonder ooit een look ‘op te leggen’’.