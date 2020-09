Nederlands-Argentijnse ontwerper wint internationale Redress Design Award 2020

Juliana Garcia Bello is de winnaar in de categorie womenswear tijdens de Redress Design Award 2020. De in Nederland gevestigde Argentijnse won eerder al de Fashion Makes Sense Award 2019 tijdens het Nederlandse modefestival Fashionclash.

De ontwerper haalde voor haar winnende collectie ‘Herencia’ inspiratie uit de concepten van erfgoed en het bestaan. Voor haar collectie maakte ze gebruik van kledingstukken die ze kreeg van buren en vrienden. Het resultaat zijn items die ‘tijdloos, draagbaar en makkelijk aanpasbaar zijn met een minimalistisch karakter’ aldus het juryrapport.

“Ik maak mij serieus zorgen over de mode industrie en de hoeveelheden die geproduceerd worden collectie na collectie,” aldus de ontwerper in een persbericht van de wedstrijd. “Ik wil het publiek laten zien dat het mogelijk is om ethische en circulaire ontwerpen te maken die een nadruk hebben op eenvoud.”

De Redress Design Award legt al tien jaar de nadruk op verduurzaming in de modeindustrie en geeft ontwerpers met deze focus een podium. De winnaars krijgen niet alleen een titel mee bij de winst, maar krijgen ook de mogelijkheid te gaan samenwerken met toonaangevende bedrijven.

Naast Juliana Garcia Bello won Le Ngoc Ha Thu in de categorie menswear. Ruth Weerasinghe won de Redress Design Award 2020 Runner-up Prize en Grace Lant won de Redress Design Award 2020 Hong Kong Best Prize Winner.