Nederlands modemerk Botter wint Grand Prize bij Andam Fashion Awards 2022

Nederlands modemerk Botter, van ontwerpers Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh, heeft de Grand Prize van de Andam Fashion Awards 2022 gewonnen. De organisatie maakt dit bekend in een post op de Instagram-pagina van de wedstrijd.

Niet alleen ontvangt Botter hierdoor de eer van de Grand Prize, aan de prijs zit ook een geldbedrag van 300.000 euro verbonden en een jaar lang coachingstraject van Chanel's Bruno Pavlovsky. De twee ontwerpers versloegen zeven andere finalisten in de strijd voor de Grand Prize.

Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh, ontwerpers en partners, zitten achter het merk Botter. Voor het merk wordt er inspiratie gehaald uit het erfgoed van de twee - Curaçao en de Dominicaanse republiek. Het resultaat is genderfluïde kleding waarmee het duo ook milieuproblemen aan de kaak stelt. Voor enkele jaren waren de twee ook de creatief directeuren van het Franse modehuis Nina Ricci. Begin dit jaar werd duidelijk dat Herrebrugh en Botter daar hun taken neerlegde. "We voelen dat dit de juiste tijd is om al onze aandacht te vestigen op Botter, dat nu nieuwe spannende tijden in gaat en wat we naar een hoger niveau zullen tillen."

Het geldbedrag wil het duo spenderen aan het uitbreiden van het team van Botter en investeringen in bio-textiel, aldus het stel tegen WWD na afloop van de uitreiking.

Botter wint Andam Award 2022

Naast de Grand Prize werden er nog diverse andere prijzen uitgereikt. Robert Wun ontving de Special prize waar een geldbedrag van 100.000 euro. Het is een nieuwe award die in het leven is geroepen voor de 2022 editie. Bluemarble Paris won de Pierre Bergé Prize met eveneens een geldprijs van 100.000 euro. Dolly Cohen ontving 50.000 euro en de Accessoires Prize en de Innovation Prize ging naar EverDye met een waarde van 70.000 euro.

De Andam-prijs is een initiatief van de Franse Association Nationale pour le Développement des Arts de la Mode (ANDAM). Kandidaten voor de prijs kunnen van elke nationaliteit zijn, maar voorwaarde is dat hun merk in Frankrijk is gevestigd, of dat ze in hetzelfde jaar dat ze een eventuele prijs ontvangen een bedrijf in Frankrijk oprichten.