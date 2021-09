'Nederlandse Kim Bekker wordt artistiek directeur Isabel Marant'

Frans label Isabel Marant krijgt een Nederlands tintje. Kim Bekker is namelijk benoemd als artistiek directeur van de dames en mannen collecties, zo meldt WWD.

Het is de eerste keer dat een andere ontwerper is aangesteld bij het modehuis in een topfunctie, maar oprichter Isabel Marant verdwijnt hiermee niet van het podium. In het statement in handen van WWD meldt het merk dat Bekker naast Marant zal werken en de collecties voor mannen, vrouwen en de accessoires zal overzien. Daarnaast zal Bekker de groei van het modehuis en de diverse ontwikkelingsprojecten overzien.

Bekker is niet exact een vreemde van het merk. Ze werkte al eerder nauw samen met Marant bij het modehuis. Zij was geruime tijd, ruim tien jaar, onderdeel van het ontwerpteam van het merk als hoofdontwerper. Ze is een korte tijd ontwerpdirecteur geweest bij Saint Laurent voordat ze is teruggekeerd naar Isabel Marant eerder dit jaar. De Nederlandse modebranche kan haar kennen als alumni van ArtEZ in Arnhem en finalist van de Robijn Fashion Award.