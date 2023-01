Nederlandse marketingdirecteur stapt op bij Havaianas

Merel Werners verlaat na negen jaar het Braziliaanse moederbedrijf van Havaianas, Alpargatas A.S.. Werners maakt haar vertrek bekend via LinkedIn.

De Nederlandse van Surinaamse afkomst was acht jaar marketingdirecteur bij Havaianas EMEA. Haar laatste jaar spendeerde ze in het team dat verantwoordelijk was voor de wereldwijde marketing van Alpargatas.

Werners neemt na 23 jaar volle bak werken een tijdje vrij. “Updates over mijn nieuwe hoofdstuk komen in de loop van het jaar. Tijd om op te laden, te ademen, reizen, studeren, sporten en nog veel meer. Yolo”, schrijft ze op LinkedIn. Werners bedankt haar collega’s binnen Alpargatas en Havaianas, want zij maakten het werk speciaal.