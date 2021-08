Nek aan nek: Bernard Arnault van LVMH haalt Jeff Bezos weer in als rijkste man ter wereld

Bernard Arnault, CEO van luxeconcern LVMH, is weer de rijkste man ter wereld. Daarmee heeft hij Jeff Bezos, oprichter van Amazon, van de eerste plaats verdreven. Dat blijkt uit de miljardairsindex van Forbes.

Arnault kon Bezos voorbij streven omdat de waarde van Amazon dit weekend met bijna zeven procent zakte op de beurs. Dat gebeurde nadat Amazon de kwartaalresultaten had gepresenteerd, die investeerders duidelijk tegenvielen.

Arnault haalde Bezos twee jaar geleden ook al een keer in, al was dat slechts een kwestie van minuten. Op 16 december 2019 werden rond half elf ‘s ochtends de aandelen LVMH getaxeerd op 458.46 dollar elk. Het persoonlijke fortuin Arnault overtrof daardoor even dat van Bezos. Diezelfde middag waren de twee alweer van plek gewisseld.

Volgens Forbes bezit Arnault nu circa 195,6 miljard dollar. Jeff Bezos volgt met 192,5 miljard dollar. Op de derde plaats staat Elon Musk, met een kapitaal van 185,5 miljard dollar.