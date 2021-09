Nensi Dojoka wint de LVMH Prize 2021

Ontwerper Nensi Dojoka is de winnaar van de LVMH Prize 2021, zo blijkt uit een Instagram post van de organisatie. Daarnaast riep de organisaties niet één maar drie winnaars uit voor de Karl Lagerfeld Prize.

Dojoka sleept met de prijs 300.000 euro in de wacht en een mentorschap van een jaar door topmensen van LVMH. Dojoka’s merk staat bekend om mini-jurken en ondergoed met geometrische stukken neutraal tulle, organza en jersey. De ontwerper is een alumni van modeschool Central Saint Martins in Londen en wist na haar afstuderen in 2019 meteen een samenwerking met modemerk Ssense te verzekeren. Haar eigen merk ligt inmiddels bij 23 winkels.

De Karl Lagerfeld ging dit jaar naar Colm Dillane van het merk Kid Super, Rui Zhou van het merk Rui en ontwerper Lukhanyo Mdingi. Elk ontvangt 150.000 euro en zal ook een jaar lang gementord worden door een team van LVMH>