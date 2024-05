New Era Cap benoemt een nieuwe creatief directeur en hint op eerste kledinglijn

New Era Cap heeft een nieuwe creatieveling gevonden die het creatieve roer overneemt. De Amerikaanse modeontwerper Dao-Yi Chow zal de rol van vicevoorzitter en creatief directeur op zich nemen, zo maakt het bedrijf bekend in een persbericht. Hij wordt verantwoordelijk voor de eerste kledinglijn van het merk.

Chow luidt direct het volgende hoofdstuk in: Later dit jaar onthult hij namelijk de eerste kledinglijn van het merk, waarbij zijn creatieve visie ‘als katalysator zal dienen’ voor het volgende hoofdstuk van het merk in kleding, headwear en accessoires, zo is te lezen. De nieuwe creatief directeur zal zich verder focussen op het ontwerpen van producten, maar hij zal ook toezicht houden op merchandising en marketing om de ‘Brand New Eratm’-kleding te introduceren op de markten waar New Era op actief is.

De nieuwe creatief directeur heeft een passie voor sportkleding. Dat maakt hem geschik om New Era naar het volgende niveau te tillen, zo is Jim Grundtisch, voorzitter van het merk, van mening. Chow neemt ruim twintig jaar ervaring mee, waarin hij consequent de grenzen van design verlegt en zijn reputatie als visionair binnen de industrie vestigt.