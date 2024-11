New Yorker-oprichter Friedrich Knapp overleden

Friedrich Knapp, de oprichter van New Yorker, is op 73-jarige leeftijd overleden, zo wordt vrijdagavond bevestigd aan FashionUnited.

"Met groot verdriet nemen we afscheid van onze eigenaar en algemeen directeur, die door zijn moedige en visionaire handelen New Yorker tot een van 's werelds toonaangevende modebedrijven heeft gemaakt. De heer Knapp was een familieman en een ondernemer die zowel zakelijk als maatschappelijk buitengewone prestaties heeft geleverd", aldus de New Yorker-directeuren Helene Steiner en Jonas Gnauck in een verklaring. "Wij zullen hem in ere houden en zijn levenswerk voortzetten."

Opvolging geregeld

Knapp heeft een mode-imperium opgebouwd met meer dan 23.000 medewerkers en meer dan 1200 winkels in 47 landen, dat tot voor kort nog in Duitsland en internationaal uitbreidde. De heer Knapp had zijn opvolging reeds geregeld.

"Als verantwoordelijk familiebedrijf heeft Friedrich Knapp ook de vermogens- en leiderschapsopvolging binnen het bedrijf na zijn overlijden geregeld. In de raad van commissarissen is de familie vertegenwoordigd door de dochter van Friedrich Knapp, mevrouw Sophie Knapp. Zij fungeert daar als vicevoorzitter", verklaart de raad van commissarissen van het bedrijf.

Bovendien maakt Jonas Gnauck sinds mei deel uit van de raad van bestuur; hij was een vertrouweling van Knapp.

In de nacht van donderdag op vrijdag zou Knapp op 73-jarige leeftijd zijn overleden, meldden de Braunschweiger Zeitung en het Manager Magazin eerder. Zij beschikten over een rouwbericht dat reeds aan de medewerkers van de modeketen uit het Duitse Braunschweig was verzonden.

Burgemeester van Braunschweig eert Knapps betrokkenheid

De burgemeester van Braunschweig, Thorsten Kornblum (SPD), reageerde in een verklaring geschokt op het nieuws. Knapp was een "buitengewone ondernemer uit Braunschweig". "Hij heeft een succesverhaal geschreven waar velen van dromen: een label opgebouwd en tot een wereldwijd opererende en bekende modegroep gemaakt. Tot het laatst heeft hij deze zelf geleid", aldus Kornblum.

De burgemeester prees ook de betrokkenheid van Knapp bij de stad, bijvoorbeeld in de sport en de cultuur. De ondersteuning van kinderen lag Knapp in het bijzonder na aan het hart. (FashionUnited/dpa)