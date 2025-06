Nick Weatherhill nieuwe CEO van Better Cotton

Alan McClay geeft het stokje over aan Nick Weatherhill. Weatherhill wordt hierdoor de CEO van duurzaamheidsinitiatief Better Cotton.

McClay heeft al in december 2024 zijn vertrek als CEO aangekondigd. Op dat moment stond hij al tien jaar aan het hoofd van de organisatie. Hij is nu nog actief bij het bedrijf en zal dat ook gedurende juni blijven om een soepele overgang te garanderen.

Weatherhill werkte eerder bij de International Cocoa Initiative en de Europese Commissie. Ook was hij consultant voor diverse bedrijven.

“Better Cotton is de belangrijkste referentie op het gebied van duurzaamheid in de katoenindustrie, een positie die haar werk van vitaal belang maakt voor de hele sector, vandaag en in de komende jaren”, aldus Weatherhill in het statement. Ik kijk ernaar uit om de organisatie te leiden op een moment dat het zijn impact op de kwaliteit van katoen en de bestaansmiddelen van miljoenen boeren en arbeiders over de hele wereld vergroot, voortbouwend op het fantastische werk dat Alan de afgelopen tien jaar heeft gedaan.”