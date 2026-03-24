Nicolas di Felice legt rol creatief directeur bij Courrèges neer

Belgische ontwerper Nicolas di Felice neemt afscheid van modehuis Courrèges. Hij stond vijf jaar aan het creatieve hoofd van het merk en zal zich nu richten op andere projecten, zo meldt hij op zijn eigen Instagram-pagina.

Di Felice meldt in zijn bericht dat het modehuis opnieuw opgebouwd moest worden. Zijn eerste collectie, getoond in maart 2021, werd internationaal met applaus ontvangen. Hij won kort daarna een Belgian Fashion Award en werd geroemd voor zijn ‘onwaarschijnlijk en dappere werk’. “Het is niet eenvoudig een modehuis met een sterke signatuur over te nemen en een eigen twist te geven”, zo luidde de jury destijds.

Di Felice volgde bij Courrèges de ontwerper Yolanda Zobel op. Voor zijn aanstelling bij het modehuis werkte hij onder andere bij Balenciaga, Dior en Louis Vuitton.

Lang zal men niet hoeven te wachten op wie de creatieve leiding bij Courrèges overneemt. Volgende week zal dit nieuws bekendgemaakt worden, zo schrijft Vogue.