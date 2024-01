‘Niet voor bepaalde klanten’: Oprichter van Lululemon is geen fan van diversiteit

Chip Wilson, voormalig CEO van de sportkledinggigant Lululemon Athletica Inc, ligt onder vuur. In een recent interview met Forbes deelde hij zijn gedachten over de inspanningen van het merk om een diverse groep consumenten aan te spreken.

Als het aan Wilson ligt, is Lululemon exclusief. "(Dit) hele gedoe over diversiteit en inclusie dat ze zijn geworden, proberen te worden zoals Gap, alles voor iedereen. Je moet duidelijk zijn dat je niet wilt dat bepaalde klanten binnenkomen," vertelde Wilson aan Forbes, eraan toevoegend dat de sportkledinggigant ‘ongezonde’, ‘ziekelijke’ en ‘niet inspirerende’ mensen gebruikt in hun marketing en advertenties.

De medewerkers van het bedrijf distantiëren zich van de opmerkingen. Een woordvoerder van het bedrijf deelde met Bloomberg eerder deze week: "Chip Wilson spreekt niet voor Lululemon en zijn opmerkingen weerspiegelen niet onze bedrijfsopvattingen of overtuigingen. Chip is niet meer betrokken geweest bij het bedrijf sinds zijn ontslag uit de raad van bestuur in 2015 en we zijn vandaag de dag een heel ander bedrijf." De verklaring voegde toe dat ze toegewijd zijn aan het "creëren en koesteren van een inclusieve, diverse en gastvrije omgeving."

Eerder, in 2013, maakte de voormalige CEO ook controversiële opmerkingen. Na kritiek van klanten op de leggings van het bedrijf die doorschijnend bleken te zijn, vertelde hij dat de leggings "niet werken" voor het lichaam van sommige vrouwen. Zijn opmerking veroorzaakte een shortgolf aan verontwaardigde opmerkingen op sociale media. Critici beschuldigden Wilson van gewichtsdiscriminatie.

Twee jaar later kwam de voormalige CEO weer onder vuur te liggen. Op het internet doken anti-Aziatische opmerkingen op die hij had gemaakt in een interview uit 2004. Hij vertelde het tijdschrift National Post dat hij in 1998 de naam ‘Lululemon’ bedacht met drie L's omdat die klank niet bestaat in de Japanse klankleer. "Het is grappig om te zien hoe ze het proberen te zeggen," zei hij. Deze, en andere opmerkingen, leidden ertoe dat Wilson werd ontslagen als leidinggevende. Hij verliet het bedrijf in 2015.

Lululemon is een Canadees-Amerikaanse multinationale verkoper van atletische kleding, opgericht in Vancouver, Canada. Het bedrijf heeft wereldwijd meer dan 574 verkooppunten en verkoopt online. Wilson heeft op dit moment een belang van acht procent in het sportkledingmerk.