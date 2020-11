Nieuw hoofd duurzaamheid bij de H&M Group

Wisseling van de wacht bij de H&M Group. Het Zweedse modebedrijf heeft een nieuw hoofd duurzaamheid aangesteld. Leyla Ertur zal de functie per 1 januari 2021 op zich nemen, zo meldt de H&M Group in een persbericht.

Voorheen werd de taak door Anna Gedda vervult die de functie vanaf 2014 had. Zij zal nu verder gaan als hoofd strategische planning bij de groep. Net als Gedda is ook Ertur geen vreemde bij de H&M Group. Ertur werkt al sinds 2000 bij de groep en heeft ervaring in diverse takken van het bedrijf. “Mijn passie voor de industrie is even sterk als op het moment dat ik bij het bedrijf ging werken twintig jaar geleden. De kans om deze functie op mij te nemen is een eer. Duurzaamheid is de kern van alles wat wij doen en ik kan niet wachten bij te dragen aan ons baanbrekende werk,” aldus Ertur in het persbericht.

“Leyla’s enorme ervaring in onze productielanden gecombineerd met haar leiderschap vaardigheden maken haar perfect om het fantastische werk dat Anna en haar team hebben gedaan voort te zetten,” aldus H&M Group CEO Helena Helmersson, in het persbericht.