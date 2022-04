Nieuw lid in raad van bestuur Skechers: Yolanda Macias

Yolanda Macias is aangesteld als lid van de raad van bestuur van Skechers USA, Inc.. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. Daarmee komt het totaal aantal bestuurders in de raad van het schoenenmerk op acht.

Macias is afkomstig van streamingservice Cinedigm Entertainment Group, waar ze als Chief Content Officer verantwoordelijk is voor de inkoop van inhoudsrechten voor externe distributieplatforms en eigen netwerken, de digitale en fysieke verkoopkanalen van het bedrijf, en marketing.

De uitbreiding van de raad van bestuur met een ‘creatieve bedrijfsleider’ als Macias is een ‘aanwinst’ voor Skechers, aldus Robert Greenberg, CEO van het bedrijf en voorzitter van de raad. "Yolanda brengt een nieuw perspectief met zich mee. We kijken ernaar uit om haar ervaring in te kunnen zetten bij het uitvoeren van onze strategische plannen, het behouden van onze concurrentiepositie in deze branche en het nastreven van ons doel van tien miljard dollar aan jaarlijkse omzet in 2026.”