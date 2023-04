Nieuwe aanstellingen aan top Canada Goose

Canada Goose heeft het management van het bedrijf versterkt, zo blijkt uit een persbericht. Zo heeft het de eerste chief digital officer ooit aangesteld.

Matt Blonder zal de taak van CDO op zich nemen, zo blijkt uit het bericht. Tot nu toe had Canada Goose geen chief digital officer. De diverse nieuwe aanstellingen binnen het team zijn bedoeld om het strategische groei acceleratieplan verder te stuwen, aldus het bericht.

Naast de aanstelling van Blonder zijn er nog vier nieuwe aanstellingen. Juliette Streichenberger is president of CGAG and Europe, the Middle East and Africa geworden. Ana Mihaljevic krijgt er een extra functie bij. Naast president in de regio Noord-Amerika is ze nu ook head of global stores. Daniel Binder is benoemd tot chief transformation officer en executive vice president sales operations and planning. Als laatste is er ook nog Patrick Bourke die nu senior vice president strategy and corporate development is geworden.