Nieuwe aanstellingen bij Gucci’s Brand and Client Engagement team

Het luxemerk Gucci reorganiseert haar Brand and Client Engagement team onder leiding van Susan Chokachi, uitvoerend vicevoorzitter en Chief Brand and Client Officer, zo meldt WWD.

Als eerste promoveert Benjamin Cercio tot senior vicevoorzitter voor de wereldwijde communicatie van het bedrijf. Cercio is sinds vorig jaar werkzaam bij Gucci als global communications director. In zijn nieuwe rol is hij verantwoordelijk voor het Gucci Archive en de Gucci Garden, waarmee de band van het merk met kunst en cultuur wordt versterkt, schrijft het WWD. Bovendien wordt hij verantwoordelijk voor de communicatiestrategie van Gucci Osteria en Giardino 25.

Daarnaast verwelkomt Gucci, Cedric Murac die per 26 juni in dienst treedt als senior vicevoorzitter voor het wereldwijde merkbeeld. Hij zal rapporteren aan Chokachi.

Murac heeft ruim twintig jaar ervaring in wereldwijde creatieve imagostrategie, merkvisie, conceptuele ontwikkeling en creatieve uitvoering. Voordat hij Gucci binnenstapte, werkte hij als uitvoerend vicevoorzitter als creatieveling bij Calvin Klein in New York.