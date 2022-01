Nieuwe accountmanager Develab en Red-Rag Boys & Girls bij Klerx Schoenen

Margret van Soolingen is het verkoopteam van Klerx Schoenen komen versterken, zo meldt het Brabantse bedrijf in een persbericht. De nieuwe accountmanager is verantwoordelijk voor de verkoop van de collecties Develab en Red-Rag Boys & Girls.

Van Soolingen is met ingang van het nieuwe jaar gestart en vanaf 14 februari is zij permanent aanwezig in de Cast, Showroom 362, aldus Klerx Schoenen.

Klerx schoenen is een familiebedrijf uit Waalwijk. Schoenen produceert het bedrijf in Portugal, Italië en Spanje. De merken Paul Green, Develab en Red-Rag hebben 250 verkooppunten in Nederland. In 2017 won PJ Klerx en Zonen de Gouden Koe, de jaarlijkse award van de Schoen- en Ledersociëteit de Langstraat voor een bijzondere uitblinker in de branche.