Nieuwe algemeen directeur voor lingeriemerk Aubade

Claire Masson neemt de rol van algemeen directeur bij lingeriemerk Aubade op zich. Masson is per maart in haar nieuwe functie begonnen, zo meldde Aubade maandag. Ze volgt Dave Müller op, financieel directeur van de Aubade-moedermaatschappij Calida Group, die de functie ad interim had bekleed.

De nieuwe directeur is geen onbekende. Ze begon haar carrière bij de Franse lingerieproducent in 2000 als stagiaire in de wholesale en was aanvankelijk betrokken bij projecten met verschillende warenhuizen. Later stapte ze over naar de marketingafdeling, waar ze uiteindelijk de leiding overnam. Na de overname van Aubade door het Zwitserse textielconcern Calida Holding AG werd ze brandmanager en onderdeel van het managementteam van het merk.

In de komende overgangsperiode zal Claire Masson de merk- en productafdeling ad interim blijven leiden, totdat de positie opnieuw is ingevuld. Daarnaast zal het retailteam rechtstreeks aan haar rapporteren.