Nieuwe algemeen directeur voor Roberto Cavalli

Ennio Fontana is de nieuwe algemeen directeur van Roberto Cavalli. Al enige tijd deden geruchten de ronde dat Fontana de rol op zich zou nemen, maar het bedrijf bevestigt het nu in een persbericht in handen van FashionUnited Italië.

Fontana is afkomstig van modehuis Philipp Plein en zijn aanstelling komt kort na de herstructurering van Roberto Cavalli. “Ik ben verheugd dat ik mij mag aansluiten bij dit historische modebedrijf dat altijd gedreven is door passie en creativiteit. Ik weet zeker dat het merk een uitstekende basis heeft om het succesvolle hoofdstuk van het bedrijf op verder te bouwen,” aldus Fontana in het persbericht.

Roberto Cavalli wisselde vorig jaar van eigenaar. Het ging over van Clessidra naar Vision Investments, wat op zijn beurt weer onderdeel is van de Dico Group. Kort geleden kondigde de CEO van Roberto Cavalli, Gian Giacomo Ferraris, te vertrekken bij het modehuis. De CEO zal voor het einde van het jaar het bedrijf verlaten, maar de exacte datum werd destijds niet genoemd. Of Fontana de vervanger is van Ferraris is onduidelijk.