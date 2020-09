Nieuwe artistiek directeur voor modehuis Courrèges

Nicolas di Felice is de nieuwe artistiek directeur van modehuis Courrèges, zo meldt het merk in een persbericht. De eerste collectie van de hand van Di Felice zal in maart 2021 gepresenteerd worden.

“Ik heb altijd al gedroomd van Courrèges, met het radicale en allesomvattende universum. Het is een modehuis dat veel voor mij betekent en waar ik mij in herken. De simpliciteit, de helderheid en niet te vergeten - het optimisme. Ik voel mij vereerd dat ik deze waarde in leven mag houden en ik hoop dat ik dit met zoveel passie en enthousiasme kan doen als de oprichter van het huis,” aldus Di Felice in het persbericht.

Nicolas Di Felice komt oorspronkelijk uit België en werkte hiervoor onder andere bij Balenciaga, Dior en Louis Vuitton. Hij vervangt bij Courrèges Yolanda Zobel die begin dit jaar na twee jaar aan het hoofd bij het merk vertrok.