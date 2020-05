Nieuwe artistiek directeur voor The Kooples

Frans modemerk The Kooples heeft Tom van Dorpe benoemt als nieuwe artistiek directeur. Van Dorpe krijgt de taak om een ‘nieuwe creatieve visie’ neer te zetten voor het merk.

De aanstelling van Van Dorpe is de meest recente stap van het bedrijf na de overname door MF Brands Group in 2019. Romain Guinier, CEO van The Kooples, meldt dat de aanstelling van Van Dorpe als artistiek directeur de grote ambities van MF Brands Group voor het merk bevestigt.

Belgische ontwerper Van Dorpe werkte voorheen als stylist en mode consultant bij onder andere Fenty, Calvin Klein, Hugo Boss en Max Mara.