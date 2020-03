Nieuwe CCO voor Pandora

Martino Pessina is aangesteld als de nieuwe Chief Commercial Officer van Pandora. Dit maakt het bedrijf bekend in een persbericht. De positie van CCO bestond nog niet eerder bij Pandora, maar moet nu helpen bij de ommekeer van het bedrijf, zo luidt het persbericht.

Pessina werkte hiervoor bijna twintig jaar bij H&M in diverse rollen. Hij deed daar ervaring op in retail, sales, merchandising, operationele activiteiten en wereldwijde expansie. Zijn meest recente titel bij de Zweedse keten was President Noord Amerika. In zijn nieuwe rol bij Pandora overziet Pessina de commerciële activiteiten in de meer dan honderd markten waarin het sieradenmerk actief is. Pessina start op 2 april als CCO.

“Als onderdeel van onze ommekeer versterken we de organisatie en brengen we Pandora dichter bij de consumenten. Pessina heeft een indrukwekkend erfgoed in internationale massamarkt mode retail en zal een belangrijke rol spelen in deze transformatie,” aldus Pandora CEO Alexander Lacik in het persbericht.