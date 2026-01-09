Nieuwe CCO voor textielbedrijf Spinnova

Fins materiaalinnovatiebedrijf Spinnova versterkt het management met de benoeming van Mikko Lassila als Chief Commercial Officer (CCO). Hij zal in de functie starten per 15 april 2026, aldus het statement.

“Ik ben verheugd om deel uit te maken van het Spinnova-team. De technologie heeft een enorm potentieel en er is tot op heden al veel vooruitgang geboekt. De proeflijn en de demonstratiefabriek die al in Jyväskylä, Finland, bestaan, zijn belangrijke mijlpalen en vormen een solide basis om op voort te bouwen. Ik kijk ernaar uit om nauw samen te werken met de partners en klanten van Spinnova”, aldus Mikko Lassila in het bericht.

Lassila komt met ervaring uit de materialenindustrie. Zo werkte hij bij UPM en Exel Composites.