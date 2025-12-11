Nieuwe CCO voor Wibra

Wibra versterkt het management in januari. Per 5 januari sluit Martijn Akkermans zich bij het bedrijf aan als Chief Commercial Officer, zo is te lezen in een statement.

Akkermans heeft ruime ervaring in de non-food retail sector. Hij heeft gewerkt bij onder andere Beter Bed, Kwantum, Hout-Brox, Setpoint, Scapino en Charles Vögele. Hij werkte in posities op het gebied van sales, marketing en operations.

“Graag werk ik voor bedrijven die er echt toe doen. Wibra is in mijn ogen relevanter dan ooit: het helpt huishoudens om met minder juist méér te doen”, aldus Akkermans in het statement. “De positieve mensen binnen het bedrijf en de aangescherpte positionering van Wibra vormen samen een sterk fundament met enorm potentieel om nóg meer huishoudens te ondersteunen in onze missie. Daar wil je onderdeel van zijn, en ik draag er dan ook graag samen met het team aan bij om van iedere dag een betere dag voor Wibra en haar klanten te maken.”

Akkermans is de opvolger van Wim Smit. Smit blijft werkzaam binnen Wibra en neemt een adviserende rol op zich en blijft actief als onderdeel van de directie.