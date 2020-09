Nieuwe CEO Bever afkomstig van Nike

Albert Scholte wordt de nieuwe CEO van outdoorketen Bever. Dat blijkt uit een persbericht in handen van verschillende media, waaronder Emerce en RetailTrends. Scholte werkte voorheen bij Nike, waar hij onder meer Europees verantwoordelijke was voor de Nike-business bij sneakerketen Foot Locker. Scholte is de opvolger van Pieter Saman, die onlangs overstapte naar slijterijbedrijf Gall & Gall.

Scholte werkte in totaal dertien jaar bij Nike. In alle functies die hij bekleedde waren ‘het realiseren van nieuwe, innovatieve retailconcepten en het ontwikkelen van ‘connected’ omnichannel-businessmodellen’ de belangrijkste speerpunten, zo is in het persbericht te lezen. Dat is relevante ervaring voor zijn positie bij Bever, waar Scholte zich moet gaan richten op ‘het bestendigen van de financiële groei en het uitbreiden van de succesvolle omnichannel-strategie’. Scholte start per 1 oktober bij de outdoorketen.

Bever werd in 1977 opgericht door Fred van Olphen en heeft zo’n veertig winkels in Nederland. Momenteel is de keten onderdeel van de A.S. Adventure Group, naar eigen zeggen de grootste outdoorretailer van Europa met ketens in Nederland, België, Duitsland en Engeland. In 2018 werd Bever door Google uitgeroepen tot de beste omnichannel-retailer van Europa.