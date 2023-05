Nieuwe CEO bij Stone Island

Italiaans modemerk Stone Island heeft een nieuwe topman. Sportswear Company S.p.A., het bedrijf dat Stone Island ontwikkelt, produceert en distribueert, heeft Robert Triefus aangesteld als CEO, zo is te lezen in een persbericht. Triefus neemt de taak per 1 juni dit jaar op zich.

De nieuwe topman werkte voorheen bij luxe modemerk Gucci. Hij was hier recentelijk CEO van Gucci Vault en Metaverse Ventures. Ook was hij senior executive vice president corporate and brand strategy. In totaal was hij vijftien jaar werkzaam bij Gucci in diverse rollen. Voor zijn rollen bij Gucci werkte hij ook al bij Giorgio Armani en Calvin Klein.

Stone Island werd eind 2020 overgenomen door Moncler Group. Na de overname heeft Stone Island zich eerst gefocust op het ontwikkelen van een sterke ‘direct-to-consumer cultuur’ en het krijgen van directe controle over belangrijke afzetmarkten, zo is te lezen in het persbericht. Met de aanstelling van Triefus wil Stone Island nu inzetten op de verdere strategische ontwikkeling van het merk wereldwijd.