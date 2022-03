Nieuwe CEO, ontwerper mannenmode en hoofd inkoop bij Wood Wood

Niet één, maar drie vacatures zijn vervuld bij Wood Wood. Het Deense modelabel heeft een nieuwe CEO, ontwerper mannenmode en hoofd inkoop gevonden, zo schrijft het merk in twee afzonderlijke persberichten.

Om eerlijk te zijn: CEO Kyrk Macmillan is niet helemaal nieuw bij het bedrijf. Hij werd in 2019 aangenomen als commercieel directeur en werkt sinds november 2021 als CEO. Per 1 april wordt de Schotse Macmilland officieel benoemd. “We zijn ervan overtuigd dat we, met Kyrk aan het hoofd van onze geweldige Wood Wood-organisatie en het managementteam, zullen slagen in het realiseren van de ambities en doelen,” zegt bestuursvoorzitter Peter Fabrin in een persbericht. Die doelen omvatten onder meer het vormen van een ‘open en inclusieve cultuur’ binnen het bedrijf en ‘het voortzetten van de aanzienlijke groei’.

De nieuwe ontwerper van de mannenlijn is de Brit Dominic Huckbody, die in 2020 als ontwerper afstudeerde van de University of Westminster en eerder werkte als assistent-ontwerper bij Burberry. De positie van hoofd inkoop wordt vanaf nu bekleed door de eveneens Britse Lee Goldup, die zijn carrière begon als modefotograaf. Hij zes jaar hoofd inkoop mannenmode bij Browns Fashion in Londen. In een tweede persbericht is te lezen dat het bedrijf ‘ernaar uitkijkt beide talenten te verwelkomen in het Wood Wood-team.”