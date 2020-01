Nieuwe CEO voor Agent Provocateur

Lingeriemerk Agent Provocateur heeft Michelle Ryan aangesteld als nieuwe CEO. Dat meldt het merk in een persbericht. Volgens het merk is de aanstelling van Ryan “deel van de strategie van het merk om het potentieel van Agent Provocateur verder te realiseren” in een tijd van “internationale groei en uitbreiding”.

Ryan stapt over naar Agent Provocateur vanaf schoenen- en tassenmerk Kurt Geiger, waar ze werkzaam was als Directeur Inkoop en Productieketen. Daarvoor bekleedde zij verschillende bestuursfuncties bij onder meer Diane von Furstenberg, Jimmy Choo, Burberry en Saint Laurent.

Ryan stelt in het persbericht: “Ik ben verheugd om bij Agent Provocateur te gaan werken. Het merk is iconisch in zijn ethos van sterke, sensuele en onafhankelijke vrouwen, gecombineerd met groots ontwerptalent. Ik kijk ernaar uit om samen te werken met Sarah Shotton, creatief directeur van het merk, en mijn commerciële expertise en kennis in te zetten voor mijn rol als directeur.” Ryan begint vandaag in haar nieuwe functie.

Ryan neemt het heft over van Sandra Mertens-Lustig en Kerry Neill, die sinds maart 2017 de functie van bedrijfsdirecteur deelden. Neill wordt gepromoveerd tot Commercieel Directeur, zo is eveneens te lezen in het persbericht. Zij zal de commerciële strategie van het merk overzien en rapporteren aan Ryan. Mertens-Lustig is de nieuwe CEO van accessoiremerk Lulu Guinness.

Agent Provocateur is een van oorsprong Brits lingeriemerk, opgericht in 1994 door Joseph Corré , zoon van Vivienne Westwood, en zijn vrouw Serena Rees. Het merk is bekend door het gedurfde aanbod van lingerie en accessoires en zijn provocatieve marketingcampagnes.