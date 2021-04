Nieuwe CEO voor Anthropologie Group

De Amerikaanse Anthropologie Group heeft een nieuwe Global CEO, zo kondigt moederbedrijf Urban Outfitters, Inc. aan in een persbericht. Tricia Smith heeft de taak vanaf vandaag op zich genomen. Ze vervangt daarmee Hillary Super.

Smith heeft meer dan 26 jaar aan ervaring in de modebranche en werkte onder andere bij Nordstrom en Tilly’s. “We verwelkomen Tricia binnen de Urbn familie,” aldus Richard Hayne, CEO van Urbn. “Ze is een ervaren leider met uitgebreide winkeliers ervaring. Ze begrijpt de Anthropologie klant en ik heb er vertrouwen in dat ze het merk met succes zal uitbreiden.”

De Anthropologie Group, waar Anthropologie en BHLDN onder vallen, is een van de bedrijven die onder Urban Outfitters, Inc. (ook Urbn genoemd, red.) behoort. Daarnaast heeft de groep nog Urban Outfitters, Free People, Nuuly en Terrain.