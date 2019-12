Nieuwe CEO voor Brioni

Modemerk Brioni, onderdeel van het portfolio van Kering, heeft een nieuwe CEO. De luxegroep kondigt het nieuws in een persbericht aan. Mehdi Benabdji zal vanaf 1 januari de functie van CEO vervullen.

Benabadji is geen vreemde van Kering. De topman werkt al sinds 2003 bij de luxegroep. Benabadji was recent de COO van de groep. “Hij is erg bekend met Brioni, hij was directeur van strategie en ontwikkeling van het modehuis nadat Kering het merk aankocht in 2011,” zo valt te lezen in het bericht. “Zijn missie is nu om de herpositionering van Brioni te consolideren en de internationale ontwikkeling te ondersteunen."

Benabadji neemt de taak over van Fabrizio Malverdi. Malverdi verlaat Kering om een ‘nieuwe professionele uitdaging’ aan te gaan. Malverdi’s vervolgstappen zijn nog onbekend.