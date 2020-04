Nieuwe CEO voor Buddha to Buddha

Sieradenmerk Buddha to Buddha heeft vanaf vandaag een nieuwe CEO. Jacco Tas vervult vanaf nu de functie, zo meldt het merk in een persbericht.

“Na mijn vertrek uit deze branche twee jaar geleden, heeft deze op mij altijd zijn aantrekkingskracht behouden”, aldus Tas, in het persbericht. “Ik kijk er naar uit om Buddha to Buddha te begeleiden in de ambities en het merk door onder meer internationale en online expansie verder te laten groeien.”

Het merk zal gaan focussen op de verhoging van online zichtbaarheid en digitale sales. E-commerce komt dan ook centraal te staan, zo meldt het persbericht, maar de traditionele juweliers worden niet uit het oog verloren.