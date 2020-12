Nieuwe CEO voor Esprit Holdings Limited, rest van management ook opgeschud

Het management van Esprit Holdings Limited is opnieuw opgeschud. Het bedrijf heeft onder andere een nieuwe CEO en CPO gevonden, zo blijkt uit een persbericht.

Mark Daley zal de taak van CEO op zich nemen. Hij neemt deze over van Anders Kristiansen. Daley heeft meer dan dertig jaar aan ervaring in de retail industry. Hij is onder andere CEO geweest bij Billy Reid, de Augustines Bader Group, Dean & Deluca en Smythson of Bondstreet. Ook is hij werkzaam geweest bij Ralph Lauren als de groeps president in de Asia-Pacific regio.

Yung Wan is aangesteld als de Chief Product Development Officer van Esprit Holdings Limited. Ook zijn er per direct meerdere veranderingen geweest in het bestuur van het bedrijf. Meerdere leden zijn opgestapt, zo blijkt uit het bericht, maar ook meerdere nieuwe leden zijn aangesteld.