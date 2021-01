Nieuwe CEO voor Filippa K

Rikard Frost is de nieuwe CEO van Filippa K. Frost neemt de taak per 1 april 2021 op zich, zo meldt het merk in een persbericht.

Frost maakt de overstap van Alexander Wang naar Filippa K. Bij Alexander Wang vervulde hij de functie van Chief Consumer Officer. Daarvoor werkte hij eveneens tien jaar bij Acne Studios waar hij verantwoordelijk was voor de digitale transformatie van het merk.

“Filippa K zit op een internationaal groeipad met veel potentie en ik ben verheugd dat ik Rikard kan verwelkomen binnen het bedrijf,” aldus Joakim Skarborg, de CEO van Filippa K eigenaar Novax, in het persbericht. Skarborg noemt Frost een logische keuze voor het Filippa K team vanwege Frosts geschiedenis met het helpen van merken hun potentie waar te maken op internationaal vlak.