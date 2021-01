Nieuwe CEO voor Furla

Mauro Sabatini is de nieuwe CEO van Furla, zo meldt WWD op basis van een statement van het merk. Sabatini vervangt Alberto Camerlengo.

Camerlengo vertrekt na een kleine vier jaar als CEO bij het Italiaanse Furla. In totaal heeft hij tien jaar dienst gedaan bij Furla, waar hij startte als general manager. Camerlengo’s opvolger is net als hem geen vreemde van het bedrijf. Sabatini is namelijk meerdere jaren CEO geweest van van Effeuno, een bedrijf dat Furla’s lederen accessoires maakt. Effeuno werd in 2018 overgenomen door Furla als onderdeel van de strategie van het merk meer in Italië te produceren.

Sabatini wordt CEO van Furla op het moment dat de Amerikaanse tak een Chapter 11-aanvraag heeft liggen. Donderdag moet de rechtbank een uitspraak doen over het voorgestelde plan. Chapter 11 lijkt op het Nederlandse surseance, maar waar surseance in Nederland vaak leidt tot een faillissement, geeft Chapter 11 vaak bedrijven de kans met succes te herstructureren.