Nieuwe CEO voor Furla

Giorgio Presca neemt de functie van CEO bij Furla op zich, zo melden diverse media waaronder Fashionnetwork. Hij volgt Mauro Sabatini op die in april het bedrijf verliet. In de tussentijd heeft COO Devis Bassetto tijdelijk de taken van CEO waargenomen.

Presca heeft ruim dertig jaar ervaring in de mode industrie. Hij was onder andere de CEO bij Clarks, Golden Goose, Geox en Citizens of Humanity. Hij had daarnaast ook diverse topfuncties bij Diesel en Levi’s.

De nieuwe CEO wordt door Furla geroemd vanwege zijn ‘sterke vermogen om globale modemerken te versterken en winstgevende en veilige groei te stuwen’, aldus Giovanna Furlanetto, president van Fondazione Furla, aldus Fashionnetwork.