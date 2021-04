Nieuwe CEO voor Global Fashion Agenda

Federica Marchionni is de nieuwe CEO van Global Fashion Agenda. Dit maakt de organisatie die zich richt op samenwerking voor duurzaamheid in de mode bekend in een persbericht. Marchionni zal op 1 juni 2021 starten in de functie.

Marchionni heeft eerder gewerkt bij Chinees e-commerce platform Secoo, Land’s End en Dolce&Gabbana. Bij Global Fashion Agenda zal ze verantwoordelijk zijn voor het versnellen van de groei van de organisatie en verder bouwen op de basis die er al ligt bij het bedrijf om duurzaamheid de eerste prioriteit van de modewereld te maken.

“Ik had het gevoel dat ik een organisatie wilde leiden die meer impact heeft op de planeet,” aldus Marchionni in het persbericht. “Mij aansluiten bij Global Fashion Agenda is een geweldige kans om de duurzame agenda in de mode industrie wereldwijd te versnellen. De industrie moet nu handelen en gedurfde keuzes maken om businessmodellen opnieuw vorm te geven en een welvarende industrie te creëren.”