Nieuwe CEO voor Happy Socks

Kleurrijk sokkenmerk Happy Socks heeft een nieuwe CEO, zo blijkt uit een persbericht. Alexander Meyer neemt de taak op zich.

Meyer wordt in het bericht geroemd voor zijn ervaring bij internationale merken en zijn kennis binnen de digitale wereld, over het opbouwen van een merk en de internationale industrie. Hij wordt toegeschreven dat hij innovatie stuwt en merken transformeert en ze klaarmaakt voor duurzame groei.

“Dit iconische merk stond altijd vooraan bij innovatie in de mode en ik ben enthousiast dat ik het getalenteerde team mag leiden terwijl we blijdschap, creativiteit en vrijheid van expressie blijven verspreiden naar elke hoek van de wereld,” aldus Meyer in het persbericht.

Happy Socks is opgericht in 2008 en staat bekend om de kleurrijke geprinte sokken. De sokken worden ontworpen in een atelier in Stockholm. Het merk heeft diverse eigen winkels en verkoopt de producten bij geselecteerde retailers in ruim 95 landen.