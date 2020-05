Nieuwe CEO voor IKKS

De Franse IKKS groep heeft een nieuwe CEO. Het bedrijf heeft Ludovic Manzon benoemt tot Chief Executive Officer, zo meldt IKKS in een persbericht.

Manzon is geen vreemde in de mode industrie. Hij werkte onder andere langere tijd voor zowel Nike, Puma als Sloggi. In totaal heeft hij 30 jaar ervaring in de industrie. Als CEO van de groep staat hij aan het hoofd van de merken IKKS, One Step en I.Code.

Manzon krijgt de taak om de internationale ontwikkeling van de groep te versnellen en de positionering van de merken te verstevigen. De groep omschrijft de positie van de merken als ‘toegankelijke premium mode’.

Foto: Ludovic Manzon via IKKS.