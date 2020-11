Nieuwe CEO voor J. Crew Group

Libby Wadle is de nieuwe CEO van de J.Crew Group. Wadle vervangt hiermee Jan Singer die gekozen heeft om andere ‘avonturen achterna te jagen’, aldus het persbericht van de Amerikaanse modegroep.

Wadle is al 16 jaar werkzaam bij J.Crew Group. Het bedrijf heeft niet alleen de merken J.Crew en J.Crew Factory in beheer maar ook het merk Madewell. Wadle’s laatste positie was die als CEO van Madewell. “Om vandaag de dag succesvol te zijn hebben merken een duidelijk doel, een diepe band met hun klanten en een organisationele structuur die creativiteit, behendigheid en innovatie beloont hebben,” aldus Wadle in het persbericht.

Het vertrek van Jan Singer is opvallend omdat zij pas eind januari dit jaar werd aangesteld als CEO van de J.Crew Group. Daarvoor was Singer directeur bij Victoria’s Secret.