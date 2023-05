Nieuwe CEO voor Jil Sander

Luca Lo Curzio is de nieuwe CEO van Jil Sander, dat maakt het modemerk bekend in een persbericht. De nieuwe CEO treedt per 1 juni in dienst en rapporteert aan de CEO van Otb Group, Ubaldo Minelli.

“Wij kijken ernaar uit om Lo Curzio te verwelkomen bij de Otb Group. Jil Sander is een merk met een zeer hoog ontwikkelingspotentieel. Ik ben ervan overtuigd dat Lo Curzio in staat is om het bedrijf te leiden en naar een hoger niveau te tillen”, aldus Minelli in het persbericht.

Lo Curzio was sinds 2016 werkzaam als voorzitter en CEO bij de Noord-Amerikaanse tak van Ermenegildo Zegna Group. Daarvoor was hij chief marketing and digital officer. Voordat Lo Curzio Ermenegildo Zegna Group binnenstapte, vervulde hij diverse functies bij Luxottica Group, Bain & Company, Danone en L’Oréal.

Jil Sander werd sinds april 2017 geleid door creatief directeuren Lucie en Luke Meier. In 2021 werd het merk overgenomen door Otb Group.