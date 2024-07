Nieuwe CEO voor juwelier Cartier

Juwelier Cartier heeft een nieuwe topman. Louis Ferla neemt de taak van chief executive officer op zich per 1 september. Hij volgt Cyrille Vigneron op, zo is te lezen in een persbericht van Cartier-moederbedrijf Richemont.

Vigneron heeft besloten zijn positie als CEO neer te leggen en wordt voorzitter van Cartier Culture & Philanthropy per 1 september. Zijn opvolger, Ferla, is geen onbekende van Richemont. De nieuwe Cartier topman startte namelijk al in 2001 bij de modegroep, maar bij het merk Alfred Dunhill. In de jaren die volgde werkte hij onder andere bij Cartier, maar ook bij Vacheron Constantin.

"Ik ben zeer verheugd dat Louis de leidinggevende rol bij Cartier op zich heeft genomen”, aldus Johann Rupert, voorzitter van de raad van bestuur bij Richemont, in het statement. “Hij heeft de bewondering en het respect van zijn collega's in de hele groep en de hele branche verdiend omdat hij Vacheron Constantin zo briljant aan de top van de Haute Horlogerie heeft gebracht. Zijn ervaring en leiderschapskwaliteiten zullen van onschatbare waarde blijken voor het succes van Cartier op de lange termijn.”