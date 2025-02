Nieuwe CEO voor Kingpins, beurs nu volledig in handen van Messe Frankfurt

Vivian Wang is aangesteld als CEO van denimevent Kingpins Show. De aanstelling volgt kort nadat oprichter Andrew Olah bekendmaakte een stap terug te doen. Olah zal aanblijven als adviseur, zo is te lezen in het persbericht.

Wang is al betrokken bij Kingpins sinds de oprichting. Ze functioneerde lange tijd als managing director en hoofd sales. Kingpins is sinds de oprichting uitgegroeid tot een halfjaarlijkse evenement in New York en Amsterdam en strijkt eens per jaar neer in China.

“Vanaf het begin wilde ik dat Kingpins meer zou zijn dan alleen een beurs. Ik had een wereldwijd platform voor ogen waar de denimgemeenschap kon samenkomen om ideeën uit te wisselen, uitdagingen aan te gaan en de kunstzinnigheid en innovatie achter elke jeans te vieren", aldus Olah in het statement. "Als ik zie hoe ver we zijn gekomen - en wetende dat het in zulke bekwame handen is bij Vivian - geeft me dat veel vertrouwen in de toekomst van Kingpins.”

Het nieuws dat Kingpins Show nu volledig in handen is van Messe Frankfurt Inc wordt aan FashionUnited bevestigd. Eerder startte Kingpins Show al een strategisch partnerschap met de Duitse organisatie. Afgelopen jaar heeft Messe Frankfurt Inc 100 procent van Kingpins Show verworven.