Nieuwe CEO voor Lenzing AG

Lenzing AG, producent van cellulose vezels op basis van hout, heeft een nieuwe CEO. Naast de aanstelling van een nieuwe topman zijn er ook verdere veranderingen in het management, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Stephan Sielaff is aangesteld als CEO van het bedrijf. Hij vervangt interim CEO Cord Prinzhorn. Prinzhorn neemt de taak van voorzitter Raad van Toezicht op zich omdat huidige voorzitter Peter Edelmann de functie neerlegt. Alsof dat nog niet genoeg is stopt CFO Thomas Obendrauf bij Lenzing AG. Hij heeft zijn contract niet verlengd, zo is te lezen in het bericht.

Sielaff is geen vreemde van Lenzing AG. Hij vervulde hiervoor de functie van CTO en COO bij het bedrijf. Hij zal per 1 april 2022 de functie van CEO op zich nemen.