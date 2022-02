Nieuwe CEO voor lingeriegroep Van de Velde

Van de Velde krijgt per 1 mei 2022 een nieuwe CEO, zo blijkt uit een persbericht. Peter Corijn neemt de taak over van huidige CEO Marleen Vaesen. Vaesen wordt op dat moment niet-uitvoerend bestuurder van de Raad van Bestuur van Van de Velde.

“Ik ben vol vertrouwen over het toekomstige groeipad van Van de Velde,” aldus Vaesen. We hebben sterke fundamenten gelegd om de toekomst positief tegemoet te zien. Ik ben zeer tevreden om een organisatie achter te laten die terug trots is op haar resultaten en met vertrouwen kijkt naar de toekomst met een duidelijke strategische roadmap voor verdere groei.”

Vaesen werd drie jaar geleden aangesteld als CEO. Op dat moment was de verkoop en het ebitda aan het dalen en was er onrust bij de retailpartners, zo staat geschreven in het persbericht. Een jaar later begon de pandemie. Sindsdien is er onder Vaesen een ommekeer gerealiseerd en is ze er met het managementteam in geslaagd ‘ de juiste strategische prioriteiten vast te leggen’. “Alle key indicatoren i.e. Sales, Ebitda, cashflow, NPS en engagement scores evolueerden zeer positief en staan op een hoog niveau,” aldus het bericht.

Peter Corijn, vanaf mei de nieuwe CEO van Van de Velde werkte hiervoor ruim 25 jaar bij Procter & Gamble. Hij startte hier in het marketingteam waarna hij doorgroeide naar het algemene management van het bedrijf. “CEO worden bij Van de Velde is mijn droomjob,” aldus Corijn in het persbericht. Het bedrijf heeft een schitterende merkenportefeuille in een heel interessante industrie, met meer dan een eeuw succes. Ook de organisatie blaakt van het talent. Ik kijk ernaar uit om mee te schrijven aan het volgende hoofdstuk.”