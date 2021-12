Nieuwe CEO voor Maje

Parijs - De textielgroep SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot en Fursac) heeft Charlotte Tasset Ferrec, voormalig algemeen directeur van Nina Ricci, benoemd tot CEO van het merk Maje, zo heeft de groep dinsdag bekendgemaakt.

Zij zal de plaats innemen van Isabelle Guichot, die in de loop van de zomer algemeen directeur van de groep is geworden na het ontslag van Daniel Lalonde.

Charlotte Tasset Ferrec, 48 jaar, werkte drie jaar bij de Puig groep als algemeen directeur van Nina Ricci. De alumni van de EDHEC Business School werkte ook negen jaar bij Printemps als marketingdirecteur voor prêt-à-porter, schoonheid en lingerie.

Maje, opgericht in 1998, is een van de paradepaardjes van de groep. In het derde kwartaal was het goed voor bijna 40 procent van de omzet van de groep. Maar ook al heeft de verkoop zich sinds het begin van de pandemie sterk hersteld, bleef de omzet toch met 1,6 procent dalen in vergelijking met het derde kwartaal van 2019.

Tegen de groep loopt in Frankrijk sinds eind juni een onderzoek wegens "het verbergen van misdaden tegen de menselijkheid": de groep wordt ervan beschuldigd profijt te trekken van de dwangarbeid van Oeigoeren in China, maar weerlegt "in de meest krachtige bewoordingen deze beschuldigingen".

SMCP wordt ook geconfronteerd met onrustig in haar aandeelhouderschap sinds het Europese TopSoho, dat haar meerderheidsaandeelhouder was, in gebreke is gebleven bij een obligatie-uitgifte van 250 miljoen euro.

Op verzoek van de schuldeisers van de aandeelhouder zal op 14 januari een algemene vergadering worden gehouden, waarbij de afzetting van alle bestuursleden die het Europese TopSoho vertegenwoordigen op de agenda staat.(AFP)

