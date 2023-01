Nieuwe CEO voor Michael Kors

Vanaf 3 april krijgt Michael Kors een nieuwe CEO: Cedric Wilmotte. Dat maakt het moederbedrijf, Capri Holdings Limited, bekend in een persbericht. Wilmotte is op dit moment COO bij Versace en heeft van januari tot en met september 2022 op de stoel als interim CEO gezeten.

Wilmotte is geen vreemde van Michael Kors. Voordat hij bij Versace werkte, leidde de toekomstig CEO de EMEA-zaken van 2008 tot en met 2021 bij Michael Kors. Als president of EMEA was Wilmotte verantwoordelijk voor de groei in de regio. Voor zijn tijd bij Michael Kors vervulde hij leiderschapsfuncties bij bedrijven als Marc Jacobs en Donna Karan.

John D. Idol, chairman en CEO bij Capri Holdings, over het aan boord stappen van Wilmotte in het persbericht: “Ik vind het geweldig om Wilmotte terug in het Michael Kors-team te hebben als nieuwe CEO. Wilmotte is een sterke leider met enorm veel ervaring in de retail en merchandise. Hij weet precies waar Michael Kors voor staat en wat de consument van het merk verwacht.”