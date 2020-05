Nieuwe CEO voor Missoni

Missoni heeft een nieuwe CEO gevonden. Livio Proli zal de functie van CEO gaan vervullen, zo meldt WWD op basis van een persbericht van het Italiaanse bedrijf.

Proli is geen vreemde in de modebranche. Hij werkte onder andere bij de Giorgio Armani Group maar ook bij GA Retail Srl en GA Operations SpA. Proli vervangt in feite algemeen directeur Emilio Carbonera Giani. De titel van CEO is nieuw in het leven geroepen en Proli is de eerste die het vervult, aldus WWD.

Bij Missoni en M Missoni zijn de afgelopen jaren diverse veranderingen doorgevoerd. FSI (Fondo Strategico Italiano) kreeg in 2018 41,2 procent van de aandelen in handen. In datzelfde jaar werd Margherita Maccapani Missoni de creatief directeur van M Missoni.